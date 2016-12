Lifestyle

L'Oréal ajuda a prevenir doenças musculares

L’Oréal Professionnel apresenta o programa "L’Oréal Professionnel with you against MSDs” co-desenvolvido com a ONG Aliança Global para a Saúde Músculo-esquelética, que tem como objetivo ajudar os cabeleireiros a reduzir a taxa de incidência distúrbios musculos-esqueléticos. A acompanhar o programa, e de modo a aumentar o compromisso com a causa, a L’Oréal Professionnel lançou uma nova aplicação mobile “15’Coach” para ajudar a prevenir distúrbios músculo-esqueléticos e monitorizar o impacto do programa na sua saúde.