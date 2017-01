Lifestyle

"Logan - The Wolverine" está a chegar aos cinemas

No futuro, um exausto Logan, escondido na fronteira Mexicana, cuida do adoentado Professor X. Mas as tentativas de Logan para se esconder do mundo e do seu próprio legado, acabam quando uma jovem mutante chega, sendo perseguida por forças obscuras. O filme chega aos cinemas portugueses a 2 de março.