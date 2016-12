Lifestyle

Fazer das tintas coração

Falámos com Edna Costa (Maria Imaginário), Ângela Ferreira (Kruella d'Enfer), Tamara Alves (Tamara) e Vanessa Teodoro (The Super Van), quatro street artists que entrevistámos na Máxima de Outubro. Leia as entrevistas, na edição deste mês, e veja o vídeo.