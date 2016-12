A final mundial do Elite Model Look é já no próximo dia 23 e será pela primeira vez em Lisboa! O maior evento de moda que Portugal já recebeu não podia passar-nos ao lado e foi por isso que acompanhámos o primeiro dia do Bootcamp.



No meio de maquilhagem, cabelos, sessões fotográficas, treino de passerelle e muita correria, era preciso um momento de simples diversão.





Fomos à procura de talentos escondidos nos 62 concorrentes presentes, vindos de todas as partes do mundo, e surpreendemo-nos com o resultado. Surpreenda-se também com o vídeo abaixo!