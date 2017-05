De 24 a 25 de junho, O Apartamento recebe #comercosolhos, um workshop de fotografia com Gonçalo F. Santos, que promete pô-lo a fotografar comida em todos os cenários, incluindo os mais difíceis.

O próximo workshop #comercosolhos de fotografia de comida com o fotógrafo português Gonçalo F. Santos n’O Apartamento decorre das 10h às 17h30 nos dias 24 e 25 de junho e tem uma duração aproximada de 15 horas. A promessa? Pô-lo a fotografar aquele prato com um aspeto maravilhoso que chega à mesa e que queremos ter na galeria de imagens do nosso smartphone, tal e qual como o vemos ao vivo (ou quase).

Com este minicurso, Gonçalo F. Santos tenciona mostrar que os telemóveis e as luzes escuras dos restaurantes não são o fim do mundo e que é possível fazer uma ótima fotografia em situações e ambientes mais difíceis de controlar.





Além da câmara fotográfica e do smartphone, os participantes deverão levar um computador portátil com software de edição de imagem (caso não tenha poderá instalar uma versão de trial do Lightroom).





Quanto custa? Este workshop tem um custo de €110 por pessoa (pagamento antecipado), a inscrição é obrigatória e os lugares são limitados. Como se inscreve? Para este e-mail: gfs@goncalofsantos.com . Onde fica O Apartamento? Na Avenida Duque de Loulé, 1, 5.º direito, em Lisboa.





Consulte o programa completo, abaixo.





Programa

Dia 24 | Sábado

No primeiro dia, serão usados apenas os smartphones, de forma a explorar a melhor maneira de usar a câmara e aprender a tirar proveito das suas características para fazer uma boa imagem de um prato ou produto.





Dia 25 | Domingo

No segundo dia a ideia é pegar nos aparelhos e repetir os processos: perceber como usar a câmara para fotografar de forma simples – porque no essencial é isso que se pretende na fotografia de comida. A simplicidade é a melhor forma de destacar os ingredientes e o trabalho do chefe.