pub

No âmbito da celebração do 90º aniversário de lançamento do primeiro livro de Winnie the Pooh, acaba de ser apresentada uma ilustração única em que se pode ver Winnie the Pooh junto à Torre de Belém, em Lisboa, acompanhado dos seus dois amigos inseparáveis, Christopher e Piglet. Uma imagem carinhosa que reflete a amizade e cumplicidade entre estes grandes amigos e que assinala de uma forma especial a data em Portugal.

Escritos por Alan Alexandre Milne, os contos de Winnie the Pooh, tornaram-se num dos mais queridos da literatura infantil em todo o mundo. O pequeno urso amarelo é conhecido pelo seu grande coração, por estar sempre disponível para ajudar os amigos e pela sua constante procura por mel, que o coloca em constantes aventuras.

Ainda no seguimento destas comemorações, o Museu Victoria and Albert, em Londres, a cidade de nascimento de Milne, anunciou que irá inaugurar em dezembro de 2017, a exposição "Winnie-the-Pooh: Exploring a classic".Esboços, cartas e fotografias farão parte desta exposição, onde, pela primeira vez, vai estar em exibição ao público o manuscrito original de "Winnie the Pooh", que se encontra na biblioteca do Trinity College, na Universidade de Cambridge, em Inglaterra.