Há duas palavras-chave para definir a Web Summit: empreendedorismo e tecnologia. O evento fundado por Paddy Cosrgrave em Dublin em 2010 e que é considerado o maior evento de tecnologia da Europa deixou este ano a terra-natal para se instalar em Lisboa.





A Web Summit não vai passar despercebida aos portugueses, seja por todas as notícias que antevêem o evento há semanas, seja pela invasão de participantes pela capital. E desengane-se quem achar que este é um acontecimento que apenas interessa aos aficionados da informática ou a empresários. Afinal o que reúne num só espaço nomes de referência no fenómeno das start-ups (como o fundador da Farfetch), reitores de universidades, figuras do desporto (seja do futebol, surf ou atletismo) e do universo da música, atores de cinema, políticos de diferentes países (incluindo Portugal), um príncipe e até um ex-astronauta da NASA, entre muitas outras pessoas de tantas áreas diferentes?

Os números da Web Summit contam-se em milhares: esperam-se mais de 53 mil pessoas no evento, entre elas 7 mil CEO’s de 15 mil empresas. Os números estão no site do evento que pode consultar aqui e aqui pode ver quem são os speakers que vão lá estar.