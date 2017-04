pub

Ellen DeGeneres e Portia de Rossi abriram as portas da mansão que têm em Santa Barbara (Califórnia) e estão à procura de um comprador. A casa está à venda por, aproximadamente, 41 milhões de euros.

Com vista para as montanhas e para o Oceano Pacífico, a mansão foi construída em 1934 e fica num terreno com mais de 68 mil metros quadrados.

A arquitetura da mansão é inspirada nas construções italianas do século XVII, daí que faça lembrar as típicas casas da zona da Toscana. Trata-se de uma casa de luxo, que inclui seis quartos, seis casas de banho, uma master suite com lareira, uma casa só para os convidados, duas piscinas, um campo de ténis e um jacuzzi. O local ainda conta com sistema de segurança, sala de ginástica, biblioteca e escritório.

O casal adquiriu a casa em 2013 e, na altura, pagou por ela cerca de 24 milhões de euros, praticamente metade do valor que tem agora. Isto porque Ellen DeGeneres comprou posteriormente pequenas propriedades à volta da casa que fizeram aumentar o valor atual da mesma.







Ângela Mata