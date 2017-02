pub

O brunch, da autoria do Chef executivo Francisco Ferreira, será composto por mini-empadas de leitão, bolinhas de chévre com amêndoa, carpaccio de foie gras com funcho, cogumelos recheados gratinados, mini espetadas de frango e ananás em molho chilli, tempura de camarão em molho de alho, creme de abóbora e queijo fresco, saladas diversas e mini quiches entre muitas outras coisas.



Além disto, o brunch incluirá os habituais ovos mexidos, salsichas, bacon, uma variedade de pães e viennoiserie, charcutaria de qualidade, seleção de queijos, compotas caseiras, sumos, cafés, chocolate quente e chás. Estará também disponível uma estação de cozinha ao vivo com refeições quentes, entre as quais rosbife com molho tártaro e bacalhau à Brás.



Na parte da doçaria, poderá contar com mousse de chocolate, crumble de frutos vermelhos, pudim francês, arroz doce, bolas de Berlim, pastéis de nata, queijadas de laranja, gomas e salada de fruta.



A somar a tudo isto, estão ainda a maravilhosa vista para o rio Tejo, o acesso ao jardim do hotel e o estacionamento gratuito no parque coberto do hotel (gratuito para os clientes do brunch).



O brunch estará disponível a partir das 12h30, com um preço de 25€ por adulto (sumos, águas e bebidas quentes incluídas) e 12,5€ para crianças até aos 12 anos.

É uma das grandes novidades do hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos a partir do dia 12 de fevereiro. Para os amantes de um bom brunch aos domingos, esta será certamente uma experiência a não perder.