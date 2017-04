pub

O grupo hoteleiro Vila Galé dá a conhecer novos serviços especialmente criados para casamentos. Os hotéis do grupo, em Portugal e no Brasil, contam com espaços apropriados quer para cerimónias civis, quer religiosas, e disponibilizam produtos ‘chave na mão’ ou pacotes que podem incluir desde despedida de solteira, aluguer de salas ou zonas exteriores, copo-d’água, noite de núpcias, alojamento para convidados e lua-de-mel.

No que toca ao copo-d’água, existem preços desde os 43 euros por pessoa, tendo a hipótese de escolher o tipo de pratos e buffets desejados (de sobremesas, de queijos, de mariscos ou de fruta), bar aberto, ceia ou menu especial para crianças.

Entretanto, houve também a preocupação em aumentar a oferta de rituais de beleza, nomeadamente para as noivas. Existem programas de spas, com direito a limpeza de pele, esfoliação corporal, hidratação facial e cuidados de manicure e pedicure.

Para quem estiver a pensar numa despedida de solteira, existe o programa específico Girls Only, composto por uma massagem de 30 minutos e lanche.

Com 20 hotéis em Portugal e sete no Brasil, o grupo sugere variadíssimos cenários para casamentos ou outro tipo de eventos. O Vila Galé Douro apresenta-se com uma vista privilegiada sobre o rio, diferenciando-se pela paisagem envolvente, ideal para cerimónias mais intimistas ou com a temática vinícola. Já o Vila Galé Ericeira tem o mar como cenário. No Vila Galé Collection Palácio dos Arcos pode viver-se o ambiente de um palácio do século XV ou desfrutar do jardim com vista para o Tejo e para o mar, tirando partido da encantadora capela localizada ao lado do hotel e do salão de eventos, ideal para o copo-d’água e pista de dança. No Alentejo, perto de Beja, o Vila Galé Clube de Campo permite fazer um casamento mais campestre e descomprometido, em plena vinha ou nos pomares da herdade, onde também foi recentemente construída uma capela. E no Vila Galé Albacora, em Tavira, em pleno Parque Natural da Ria Formosa, a existência de uma capela no hotel, que também possui várias zonas verdes e salas de eventos, torna possível fazer toda a festa sem sair do mesmo local.

Consoante os serviços contratados e o número de pessoas, existem ofertas e descontos exclusivos, tanto para os noivos como para os convidados.