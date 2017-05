Mascote NEP no Vila Galé Lagos

Pensados para crianças entre os três e os 12 anos, os aniversários chamam-se NEP e inspiram-se na mascote infantil NEP, o Neptuno que anima as férias dos mais pequenos nos hotéis Vila Galé.





Este programa inclui lanche e atividades como modelagem de balões, pinturas faciais ou jogos tradicionais, estando também disponíveis espetáculos de circo, de magia ou de piratas, piscina de bolas, workshops de tye dye t-shirts e demonstrações com animais.





Realizadas em parceria com a empresa Catchawards, todas as atividades são acompanhadas por animadores experientes e vocacionados para trabalhar com crianças.





Dentro deste programa está também incluído serviço de catering, com mini sandes, mini cachorros, mini bolas de Berlim, gelatina, pipocas e algumas bebidas. O lanche tem um valor desde €18 por criança. Já o Super Lanche inclui ainda mini croquetes de carne, bolo de chocolate, salada de frutas e gomas, com preços desde €20 por criança.