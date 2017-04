pub

Acaba de ser divulgado o videoclip do filme A Bela e o Monstro que conta com John Legend e Ariana Grande. A música tem o mesmo nome do filmee foi no passado interpretada por Celine Dion e Peabo Bryson.Apesar de já não cantar esta canção em específico, Celine Dion não ficou de fora da banda sonora. A cantora canadiana vai interpretar o tema 'How does a Moment Last Forever'.O filme estreia já no próximo dia 16 de março!