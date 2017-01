Exposição Ópera Chinesa no Museu do Oriente

Exposição Amadeo Souza-Cardoso, no Museu do Chiado. Na imagem: "A máscara de olho verde" 1915/1916

Amadeo de Souza-Cardoso no Chiado

Depois uma exposição individual em Paris no ano passado, a obra do artista Amdeo de Souza-Cardoso celebra-se neste inícoo de ano em Lisboa com a exposição Amadeo de Souza-Cardoso / Porto Lisboa / 2016-1916 no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. Cerca de 81 obras expostas celebram a obra de um artista reconhecido internacionalmente. No sábado dia 28 acontece a conferência Amadeo, loucura, Orpheu, Almada. A exposição pode ser visitada até 26 de fevereiro. O preço do bilhete normal é €4.50, mas há entradas gratuitas e descontos. Saiba mais aqui .





Saturday night com os Deolinda

Ao fim de quatro anos os Deolinda voltam ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para apresentar o mais recente disco de originais Outas Histórias, que já percorreu o país em cerca de 50 concertos durante o ano 2016. O concerto em Lisboa acontece no próximo dia 28, sábado, pelas 21:30. Os preços variam entre os €15 e os €45. Veja mais aqui . De seguida partem para o Porto onde atuarão no Coliseu do Porto no dia 4 de fevereiro.

Caminhar, caminhar…

Parece que a chuva vai dar tréguas este fim de semana, por isso porque não aproveitar para passear a pé? A Lisboa Autêntica organiza dois passeios culturais para sábado dia 28. Lisboa das Sete Colinas – 3ª, desta vez dedicada à colina do Castelo com ponto de encontro no Largo do Chão da Freira, sem marcação prévia, €10 e duração de 2h30m. E A Lisboa de Antero de Quental, com ponto de encontro no Príncipe Real às 15:00. Exige marcação prévia, tem um custo de €12 e duração de 2h30m. Veja mais aqui e aqui .





Alice musa do teatro imersivo

Esta peça de teatro imersivo Alice – O outro Lado da História inspira-se na personagem de Lewis Carroll, das obras Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho, numa história que vai pôr o público a seguir as personagens e transportá-lo para os finais do século XIX. No Hospital Júlio de Matos, Pavilhão 30. A entrada está reservada a maiores de 18 anos. Veja mais aqui .







Aqui há ópera

Para quem gosta de se deixar levar pela intensidade da música de ópera, este domingo, o Coro e Orquestra Gulbenkian interpreta Grandes Coros da ópera oitocentista (com nomes como Beethoven, Wagner, Puccini ou Verdi). Junta-se ainda o Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa e ainda o maestro Jorge Matta. No grande auditório da edifício Gulbenkiam, em Lisboa, às 10:00 e às 16:00. Entre os bilhetes à venda existe um passe família (para dois adultos com uma criança até 12 anos: €20). Veja aqui e aqui .





Feliz Novo Ano Chinês!

Para celebrar a entrada do novo ano chinês no próximo dia 28 - o Ano do Galo – o Museu do Oriente abre as portas com entradas gratuitas entre os dias 27 e 29 de janeiro. Além exposições com visitas orientadas, há ainda workshops e outras atividades incluídas nesta iniciativa. Veja tudo aqui .







E ainda: televisão e cinema



Por Carolina Carvalho