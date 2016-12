Cada entrada no Palácio "A Bela e o Monstro no Gelo" custará 1€ que reverterá para apoiar o Kastelo, em Matosinhos, a primeira Unidade Pediátrica de Cuidados Continuados Integrados e Paliativos para crianças dos zero aos 18 anos.

Como seria o Palácio dos amores entre a Bela e o Monstro? Que aventuras poderiam lá morar? Que cheiros, que sons? Há questões cujas respostas apenas encontramos na nossa imaginação. Ora, é precisamente todo o imaginário da história que o MAR Shopping invoca para, este Natal, abrir em pleno Atrium (piso 0), o "Palácio A Bela e o Monstro no Gelo", onde as crianças poderão viver momentos inesquecíveis num percurso de túneis imersivos, neve e um jardim encantado.



Cada entrada custará 1€ que reverterá para apoiar o Kastelo, em Matosinhos, a primeira Unidade Pediátrica de Cuidados Continuados Integrados e Paliativos para crianças dos zero aos 18 anos. Inaugurado no dia 24 de junho pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Kastelo, da Associação Nomeiodonada, é uma resposta única na Península Ibérica e o quarto centro do género na Europa. Atualmente acolhe 11 crianças com doenças crónicas. O valor angariado, ao qual o MAR Shopping adicionará 5.000€, será usado para ajudar a equipar o Kastelo de equipamentos essenciais ao desenvolvimento cognitivo e motor destas crianças.





Para contribuir, basta entrar no "Palácio A Bela e o Monstro no Gelo" – uma proposta do MAR Shopping para este Natal – e correr o risco de encontrar… o Monstro. Bem, esse não será o único desafio. Neste palácio, só não haverá correntes de ar! Disponível no Atrium entre 4 de novembro e 8 de janeiro, o "Palácio A Bela e o Monstro no Gelo" destina-se a crianças dos 4 aos 10 anos e/ou altura máxima de 1,60 m. A aventura pelo mundo encantado de a Bela e o Monstro começa, como não podia deixar de ser à entrada, onde os pequenos "novos residentes" se depararão com um túnel de árvores a lembrar um bosque.