O sérvio Novak Djokovic é já considerado um dos melhores tenistas de sempre e decidiu comprar a primeira penthouse de um dos edifícios mais luxuosos de Miami. À primeira vista a casa mais faz lembrar num cruzeiro em alto-mar, quer pelas suas linhas exteriores quer pela maravilhosa vista panorâmica sobre o mar que quase todas as divisões da casa oferecem.

O edifício chama-se Eighty Seven Park e está localizado na zona onde se instala a comunidade surfista de Miami Beach. Os interiores do edifício foram todos conceptualizados e desenhados pela RDAI, uma empresa mundialmente reconhecida pelo seu trabalho com a marca Hermès. O espaço permite aos seus residentes fugir do frenético ritmo da cidade, em total privacidade.

A penthouse é composta por três quartos com decoração elegante, minimalista e ao mesmo tempo acolhedora. Tem um estilo contemporâneo e é ideal para receber convidados. A zona da piscina é uma das mais fantásticas, perfeita para momentos de tranquilidade.

Os residentes do edifício recebem uma chave de acesso a um parque privado que se encontra nas imediações. Este parque restrito foi desenhado pela empresa holandesa West 8, conhecida pela famosa transformação da New York’s Governor’s Island.

O edifício vai abrir as portas este mês de abril e neste momento ainda existem apartamentos disponíveis.

Por Ângela Mata