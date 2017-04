Prego do Lombo no Pão, €9,50

Já se chamou Beatriz Costa, em homenagem à atriz portuguesa, que viveu no hotel durante muitos anos. Em 2008, altura em que o Tivoli celebrou o seu 75.º aniversário, mudou de nome e conceito para Brasserie Flo, de inspiração francesa. Agora, e na sequência das remodelações levadas a cabo pelo novo proprietário da cadeia – o tailandês Minor Hotel Group –, nasceu a Cervejaria Liberdade. Ficaram os candeeiros, a icónica tapeçaria ao fundo da sala e alguns pratos. O bife tártaro (€24,50) preparado em frente ao cliente é um deles.





Mas a nova decoração, mais moderna, salta à vista, assim como o menu, que passa a apostar sobretudo nos produtos nacionais. Como numa tradicional cervejaria, a s estrelas da casa são o peixe e o marisco, apresentados sobre uma montra fresca por cima do balcão para que o cliente possa escolher o que comer, ali ou à mesa, da forma que quiser.





Há garoupa (€26,50), linguado (€33), pregado (€35) e peixe-galo, que pode ser consumido em filetes, acompanhados por arroz de tomate malandrinho (€28), ou em pratos de inspiração japonesa, como o sushi e sashimi (combinações entre €8 e €29,50) ou o ceviche com cebola roxa, lima e coentros (€18), preparados por João Pinto, o sushimen de serviço.





Nos crustáceos, a oferta abrange ostras da ria de Aveiro (€3/unidade), gambas do Algarve (€80/Kg), camarões de Espinho (€90/Kg), santolas (€35/Kg), lagostas (€145/Kg), sapateiras (€29/Kg) e amêijoas, confecionadas à Bulhão Pato (€18) pela chef Adelaide Fonseca, responsável pelos pratos mais clássicos.

Nestes incluem-se também as opções de carne, como o prego do lombo no pão (€9,50) ou o pica-pau (€20), que podem ser degustados numa rápida hora de almoço ao balcão, com um cestinho de batatas fritas e uma cerveja. Aqui já deve estar por sua conta no que toca a manchas na roupa; é que à mesa são-nos colocados guardanapos que se prendem atrás, no pescoço, tipo babete.





E enquanto espera pelas restantes novidades do grupo Tivoli, vá-se deixando ficar por aqui até ao momento da sobremesa, que pode chegar sob a forma de uma mousse com 70% de cacau (€8,40), um pudim de arroz-doce e leite-creme (€8,80) ou uma sopa de morangos, preparada também à frente do cliente (€19,90).

Cervejaria Liberdade . Hotel Tivoli, Avenida da Liberdade, 185, Lisboa. De segunda a domingo, das 12h30 às 23h30. Tel. 21 319 89 77. Preço médio: €50-€70.