O desafio de fazer um disco de tributo a David Bowie foi lançado pela presidente da Sony Music Portugal, Paula Homem, a David Fonseca, que por sua vez desafiou doze outros músicos portugueses a alinharem consigo nesta aventura.





Assim nasceu Bowie 70, um disco de tributo lançado no ano em que David Bowie faria 70 anos. David Fonseca ficou com a escolha das músicas a seu cargo, bem como a preparação instrumental das músicas. Cada tema foi pensado com um cantor específico em mente e, depois de feitos todos os convites com a simplicidade um telefonema, todos aceitaram, à exceção de uma única pessoa que, por motivos profissionais, não participou no projeto e deixou assim o tema que lhe estava destinado para o próprio David Fonseca. Na capa uma ilustração dos treze músicos portuguese revisita a capa do disco original Ziggy Stardust and the Spiders From Mars em jeito de homenagem.



1. Absolute Beginners, Tiago Bettencourt

2. Modern Love, Manuela Azevedo3. Let´s Dance, Afonso Rodrigues4. Life on Mars?, António Zambujo5. Space Oddity, Camané6. Blue Jean, Catarina Salinas7. Fame, Marta Ren8. Heroes, Rita Redshoes9. This is Not America, Márcia10. The Man Who Sold The World, Ana Moura11. Starman, Aurea12. Where Are We Now?, Rui Reininho 13. Lazarus, David Fonseca