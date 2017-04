Eis uma excelente notícia para os fãs deste fruto verde tão usado, hoje em dia, em quase todo o tipo de dietas.

Avocaderia é o nome do espaço que abriu recentemente em Nova Iorque, mais precisamente em Brooklyn. Trata-se de uma espécie de restaurante/café fast-food cujo menu é totalmente dedicado ao abacate. Muitos dos pratos têm influência internacional e os abacates são importados do México, local onde um dos donos do restaurante provou pela primeira vez este fruto.

A ideia de criar este espaço partiu de três amigos italianos (Francesco Brachetti,Alberto Gramini eAlessandro Biggi), um dos quais chegou a viver no México. Todos eles se inspiraram nas múltiplas capacidades do abacate na cozinha mexicana e quiseram pôr em prática essa realidade, rentabilizando este superalimento e apresentando-o ao público.

No restaurante servem-se tostas das mais diversas variedades, bem como saladas, smoothies, pequenos-almoços e, claro, o tradicional guacamole. Alguns pratos receberam influências de diferentes países, através da utilização de ingredientes ou acompanhamentos como o Pico de Gallo do México, o Shichimi do Japão e o Dugga do Egipto.

O abacate providencia cerca de 20 nutrientes essenciais ao corpo humano, incluindo fibras, potássio, vitamina E e B e ácido fólico. Este fruto funciona também como um reforço nutritivo quando ingerido com outros alimentos, permitindo ao corpo absorver de forma mais rápida todos os nutrientes que esses mesmos alimentos têm.

Benefícios do abacate:

- Para mães e bebés: o ácido fólico presente no abacate é extremamente importante antes e durante uma gravidez, já que ajuda a prevenir uma série de deficiências no feto.

- Para um corpo em atividade: o potássio do abacate ajuda o corpo a criar músculo e a fazer uso dos carboidratos e a fibra que contém ajuda a criar a sensação de saciedade.

- Para uma dieta específica: é livre de glúten; bom para quem é vegan; a sua textura cremosa pode ser usada como substituta de laticínios para quem é intolerante à lactose.

- Para todos: oferece quase 20 vitaminas, minerais e nutrientes por cada 50 gramas que ingerimos; há quem defenda que ajuda a prevenir problemas de visão com o avançar da idade.