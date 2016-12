pub

Quer se trate de uma variação do cocktail Clover Club, do Gin tónico Warming Spices ou do clássico Negroni, o versátil BULLDOG Gin introduz um toque suave e um sabor complexo às receitas clássicas que todos os amantes de gin apreciam.





Neste inverno, a Bulldog Gin convida a esquecer o sabor persistente a zimbro presente em tantos gins e convida a três sugestões para inovar em cocktails clássicos. Este London Dry Gin é único na harmonização de 12 botânicos e cria um gin suave e equilibrado que proporciona misturas versáteis.





A Bulldog Gin contém uma base de trigo e água de origem inglesa, criando assim um "spirit" neutro de destilação tripla. Na quarta destilação adicionam-se os 12 botânicos para se alcançar um gin agradável e harmonioso. A primeira camada aromática de sabor provém da junção do zimbro, com o sabor terreno da angélica e a luminosidade cítrica do limão e coentros.



Acrescenta-se um toque de complexidade adicionando-se especiarias como o alcaçuz, amêndoa e cássia e também notas florais de lírio. Termina-se com uma camada distinta de lavanda e três elementos exclusivos deste Gin: olho-de-dragão (um parente afastado da líchia), a folha de lótus e a papoila branca.

A combinação perfeita de botânicos que este gin proporciona, significa que poderá ser apreciado simples mas revela todo o seu potencial quando adicionado a outras bebidas.





Clover Club

Ingredientes:

2 doses Gin BULLDOG

0,75ml Sumo de Limão

0,25ml Xarope de Grenadine

1 clara de ovo

Decoração:

Framboesa

Método:

Misture todos os ingredientes num shaker sem gelo. Depois, adicione cubos de gelo no shaker novamente. Coar duplamente para um copo estilo ‘Michelangelo Choupett’ e decore com uma framboesa.

G&T Warming spices

Ingredientes:

2 Doses de Bulldog Gin

5 Doses de Agua Tónica Premium

Estrela de Anis

Cravo-da-Índia

Zest de laranja

Método:

Encher um copo copa com cubos de gelo, adicione Bulldog Gin e água tónica. Termine com 1 estrela de anis e uma porção de cravo-da-índia e a zest de laranja.

Dica:

Acompanhe com um pau de canela para amplificar os sabores naturais do alcaçuz e cássia, presentes no Bulldog Gin, para um palato mais quente que equilibra na perfeição o doce e o picante.

Ultimate Negroni

Ingredientes:

1 Dose Bulldog Gin

1 Dose de Campari

1 Dose de Cinzano Rosso

Guarnição:

1 Fatia de Laranja

Método:

Coloque todos os ingredientes num copo misturador com gelo, mexa durante 10 a 15 segundos. De seguida verta num copo com gelo e use como decoração uma fatia de laranja.

Notas:

Apenas três ingredientes que se unem para criarem algo tão complexo e equilibrado. O Negroni é uma bebida para a eternidade e, fazendo parte da da família Campari, a Bulldog é conhecido por criar o Ultimate Negroni.