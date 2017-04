O Château de Gudanes situa-se em Verdun, no sul de França, data do ano de 1741, época do reinado de Luís XV, e está prestes a transformar-se num hotel de luxo.

A propriedade é hoje do casal australiano Karen e Craig Waters, que decidiu ficar com o castelo em 2013, depois de visitarem apenas 4 dos 94 quartos que este possui. O casal estava à procura de um palmo de terra para passar as férias, uma espécie de quinta para ficar com os quatro filhos, mas acabou por se apaixonar pela história deste castelo.

O castelo foi inicialmente construído para Louis Gaspard de Sales, Marquês de Gudanes, um influente membro do Parlamento de Toulouse e que era conhecido como o ‘rei dos Pirinéus’.

Depois de adquirir o castelo, o casal passou quatro anos a restaurá-lo, já que este se encontrava em muito mau estado, ao ponto de algumas das divisões da casa estarem em risco de colapso. As obras de restauro necessárias foram tantas que o casal resolveu abrir o castelo ao público, como ‘hotel de trabalho’. Esta será uma forma de avançar mais rapidamente com a reconstrução do interior do castelo, que levará, certamente, ainda alguns anos.

Segundo consta, o Château de Gudanes terá sido desenhado por Ange-Jacques Gabriel, o mesmo arquiteto responsável pelo Petit Trianon de Versalhes. Precisamente pelo facto de o castelo ter uma história tão marcante, foi necessário ao casal Waters receber autorização por parte do governo para proceder a todas as obras de restauro. Durante as obras já realizadas, foi descoberto um buraco nas imediações do castelo que vieram a saber tratar-se de um túnel utilizado como fuga durante a II Guerra Mundial.

Estas e outras descobertas que os proprietários do castelo têm vindo a fazer ao longo dos últimos quatro anos vão ser passadas a livro, a ser publicado em 2018.

Este ano, o casal pretende abrir as portas do castelo para três workshops, através dos quais querem dar a conhecer a propriedade, a região e todo o mundo de histórias à volta do Château de Gudanes. Até receberem permissão para transformar o espaço em hotel de luxo, os proprietários pretendem assim dar a conhecer aos seus hóspedes uma série de experiências que tipicamente se vivem por altura do verão naquela vila. Um dos workshops, por exemplo, será focado na cozinha tradicional da zona, inspirado nos livros de receitas que o casal encontrou dentro do próprio castelo.