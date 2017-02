paredes pintadas de branco e azul marinho, as louças, os lustres de bronze, os acentos ultra confortáveis e as flores escolhidas dão o toque necessário. O chão em mármore, por exemplo, foi colocado de forma idêntica ao chão da Abadia de Westminster, a igreja onde os Duques de Cambridge se casaram em 2011.



Quem tiver a oportunidade de visitar este café poderá provar um delicioso latte gelado, waffles com morangos, pudim de granola e sementes de chia, e também, pratos sofisticados, como o pato com fondant de batata, agrião, capuchinha e sour cherry.







Middeltown Café foi projetado pelo Studio Tate , e uniu a sofisticação e a elegância da duquesa de Cambridge de forma a tornar o espaço num local cheio de luz e ao mesmo tempo confortável. O proprietário do espaço Randy Dhamanhuri confessa ver em Kate Middleton a sua musa inspiradora.





Há muito que o estilo de Kate Middleton é seguido pelo mundo inteiro. Cada sítio onde vá, os olhos estão sempre postos no que veste, no tipo de maquilhagem ou nos penteados que usa. Mas a partir de agora é possível ir mais além do que simplesmente copiar o estilo de Kate, já é possível visitar um café inspirado na própria Duquesa de Cambridge.Chama-se Middletown Café e localiza-se em Melbourne, na Austrália. No seu interior não existe qualquer referência óbvia a Kate, no entanto, toda a decoração foi tida em conta com pormenores associados ao estilo da duquesa. As