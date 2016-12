pub

Quando viajamos com a Uber, há mais pessoas a viajar na mesma direção. E se fosse possível partilhar a viagem com essas pessoas e dividir o custo da viagem?Empenhada em levar a cabo a sua visão de um mundo onde as viagens são mais simples e económicas para todos, e onde as cidades se assemelham cada vez menos a um enorme parque de estacionamento, a Uber apresenta aos lisboetas a sua solução de mobilidade partilhada: uberPOOL .O uberPOOL permite que pessoas que se desloquem na mesma direção e ao mesmo tempo possam partilhar a mesma viagem. Desta forma, será possível movimentar mais pessoas em menos carros, o que significa viagens mais económicas para os passageiros, e cidades cada vez menos congestionadas.A opção estará disponível na app dos utilizadores de 4 a 13 de novembro em Lisboa, com a oferta de viagens 25% mais económicas do que no uberX.