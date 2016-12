Neste Natal, a Uber convida a sua comunidade de utilizadores e parceiros-motoristas a participar numa iniciativa solidária no dia 9 de Dezembro, em parceria com a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

Campanha #UberGiving: este Natal ajude quem mais precisa com um simples gesto.

Este fim-de-semana, mais de 40 mil voluntários recolheram cerca de 2.129 toneladas de alimentos em mais de 2 mil estabelecimentos comerciais de todo o país. Agora, chegou a altura de fazer a triagem dos donativos para que cheguem a quem mais precisa, rapidamente.

É neste contexto que a Uber convida toda a comunidade de utilizadores e parceiros-motoristas a participar num dos maiores movimentos solidários do país, em parceria com a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

Mas afinal, como se pode ajudar?

A missão dos participantes é simples, mas o seu impacto é muito importante: doar alguns momentos do seu tempo para fazer a triagem e a separação dos alimentos angariados.

A iniciativa irá decorrer esta sexta-feira, dia 9 de Dezembro, entre as 10h e as 17h.

Para participar basta abrir a aplicação da Uber, fazer um pedido de viagem UberGIVING e introduzir como destino "Banco Alimentar". A viagem de ida e de volta será gratuita e terá como destino o armazém mais próximo do Banco Alimentar.

Atrás do volante também se presta apoio a esta causa. Os parceiros-motoristas estarão a dedicar o seu tempo para fazer o transporte gratuito até ao ponto de encontro em cada cidade, sendo estes: