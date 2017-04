Assinalado este ano em Portugal com o tema Património Cultural e Turismo Sustentável, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios leva a que decorram várias iniciativas para celebrar a data, como percursos patrimoniais, conferências, concertos e visitas e entradas gratuitas nos monumentos.

Neste dia estarão abertos ao público locais como Serralves, Museu do Vinho do Porto, Casa do Infante, Museu Nacional Soares dos Reis, Teatro Nacional São João, Museu Bordalo Pinheiro, Museu Interactivo do Megalitismo de Mora, Museu Nacional do Azulejo, Padrão dos Descobrimentos, Palácio de São Bento, Panteão Nacional, Museu dos Biscainhos. Entre os monumentos mais visitados em Portugal estão o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém e o Mosteiro da Batalha.