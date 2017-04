Portugal na lista dos 25 destinos de férias de verão mais baratos do jornal britânico.

Três destinos portugueses em destaque no Sunday Times

O jornal inglês The Sunday Times publicou um artigo intitulado 'Os 25 destinos de férias de verão por menos de 500 libras', no qual destacou locais na Grécia, Espanha, Abu Dhabi e também em Portugal.





No que toca a Portugal, o Algarve esteve claramente em destaque com três sítios diferentes numa lista que contava com 23 sugestões de destinos.





O Castelo, em Tavira, foi um dos primeiros a ser referido. Trata-se de uma mansão do século XIX que fica a cinco minutos do comboio que transporta até à praia.



Muxima - Montes Ferreiros (Aljezur), uma habitação rural que fica situada perto da praia da Amoreira (considerada também por este jornal a melhor praia da Europa). Os quartos são temáticos (Togo, Timor e outros destinos exóticos similares). O jornalista refere ainda que vale mesmo a pena acordar mais cedo só para tomar o pequeno almoço neste sítio.



