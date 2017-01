pub

Já está em funcionamento desde novembro, mas agora está chegou às luzes da ribalta como um dos bares mais requisitados da capital lisboeta. O TOPO CLUBE é o terceiro TOPO e chegou ao Cais do Sodré como um novo e efémero bar com um ambiente mais nocturno que os outros espaços TOPO. As paredes estão pintadas de preto, existem espelhos com rebordos dourados, um lustre enorme pende do teto, e o néon vermelho é uma constante no espaço. As semelhanças prendem-se com a carta de cocktails (alguns chegam do TOPO Martim Moniz e TOPO Chiado) e outros foram criados de raiz pelo gerente e bartender João Rodrigues.

Onde?

O TOPO CLUBE encontra-se instalado num primeiro andar numa rua transversal à Rua Nova do Carvalho, habitualmente conhecida por Rua Cor-de-Rosa, e tem como vizinho do rés-de-chão o emblemático Viking.

É possível desfrutar de um Gin Garden, feito com Beefeater Dry, sumo de limão e hortelã fresca (7,00€), de um TOPO-Beyond the City Limits, com Run Havana Especial, Ananás Fresco, sumo de limão fresco e Angostura Bitter (7,00€), ou de um Naughty Girl, composto por Absolut Vodka, mix de morangos TOPO, côco e twist de goma de baunilha TOPO (7,00€). E como acontece nos restantes TOPO são também servidos Mocktails de várias frutas (4,50€) e versões clássicas de cocktails, como Cosmopolitan (8,00€) ou Long Island Iced Tea (8,00€).

Para petiscar, até porque o espaço abre às 19h, existem Batatas Chips (2,50€), Mix de aperitivos com caju, amendoim e ervilhas wasabi (2,50€), Guacamole & Nachos (3,50€), Chicken Wings & sweet chili (5,00€), Hambúrguer TOPO, com bacon, cebola roxa, cheddar e alface (6,00€) e Prego de Salmão com cebola roxa e maionese wasabi (6,00€).

Para fevereiro esperam-se várias festas, onde vai ser possível divertir-se ao som de Nuno Leote (3 de fevereiro), Dr. Bastard Aka Caetano Nervozo (9 de fevereiro), Rykardo (11, 12, 15 e 26 de fevereiro), Jeff Lennon (19 de fevereiro), Mr Bird (23 de fevereiro), ou Disco Balls (25 de fevereiro). A programação completa encontra-se aqui