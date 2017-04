pub

Tom Hanks e Meryl Streep preparam-se para protagonizarem filme sobre a importância da imprensa num contexto político difícil e quem vai dirigir a realização do filme é, nada mais nada menos do que, Steven Spielberg.





De acordo com a publicação Deadline, o filme já tem nome - The Post - e contará a história do importante papel do jornal Washington Post ao expor os chamados 'Pentagon Papers' em 1971. Na época, foi isso que permitiu provar que a administração Johnson mentiu sistematicamente, quer perante o público, quer perante o Congresso, no que toca ao seu papel na guerra do Vietname.