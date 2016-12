A convite de James Corden, do "The Late Late Show", o ator reinterpreta os filmes que marcaram a sua carreira no cinema.

Tom Cruise foi convidado por James Corden para a rubrica humorística do "The Late Late Show" que revisita os êxitos cinematográficos da carreira de vários atores (já o havia feito com Matt Damon ou Arnold Schwarzenegger). Cruise e Corden protagonizaram momentos hilariantes ao reinterpretar icónicos filmes como "Top Gun", "Missão Impossível", "Rain Main", "Oblivion", "Encontro Explosivo" ou "Vanilla Sky" durante o programa, e com uma dose de humor que fez soltar gasrgalhadas, durante a compilação - que durou