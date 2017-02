pub

O Comboio Presidencial, hoje relíquia da coroa do património ferroviário português, transportou Presidentes, Chefes de Estado, Reis e Papas durante mais de um século. Construído em 1890, este serviu a corte do rei D. Luís I como o Comboio Real, e chegou a receber convidados de honra como a rainha Isabel II e o Papa Paulo VI. Rebatizado "Comboio Presidencial" no inicio do século, transportou os Chefes de Estado Portugueses até 1970, altura em que foi oficialmente retirado de circulação.



Hoje serve um propósito não menos honroso. Leva no seu interior várias estrelas Michelin. Como assim? Apresentado como o primeiro formato de turismo ferroviário de luxo em Portugal, o "Vila Joya no Douro" juntou na linha do Douro, no interior do Comboio Presidencial, o carismático Chef Dieter Koshina do Vila Joya, e uma seleção cuidada dos melhores vinhos e produtos nacionais numa edição que o mentor, Gonçalo Castel-Branco, considera "uma boa primeira experiência, que agora foi depurada para criar o The Presidential- um produto turístico de qualidade mundial", pode ler-se, em comunicado à imprensa.





O novo formato, com uma nova marca que presta homenagem ao magnífico comboio que lhe dá forma, continuará a juntar uma seleção dos melhores Chefs do mundo - todos detentores de estrelas Michelin - aos melhores vinhos da região e aos melhores produtos do país, ao longo de 17 viagens em Maio deste ano. Dos 5 Chefs que vão cozinhar a bordo do Presidential, Gonçalo Castel-Branco anunciou já os dois primeiros - Esben Holmboe Bang, o detentor de 3 estrelas mais novo do mundo e Chef do aclamado Maaemo, em Oslo, será responsável pelo menu da primeira semana (3 a 7 de Maio),

e a semana seguinte (10 e 11 de Maio) terá inicio com o mais inovador Chef do norte - Pedro Lemos, detentor de uma estrela no seu restaurante homónimo no Porto.



"No ano passado fizemos um trabalho de curadoria feroz dos produtos presentes a bordo, porque entendemos que todos eles devem não só contribuir para uma experiência inesquecível, mas manter um standart de excelência que é estabelecido pelo próprio comboio e o sua história" diz o responsável, que na edição de 2016 contou com os vinhos Nieeport, a loiça Vista Alegre, os cheiros e sabonetes Castelbel, a banda sonora da Casa da Música, os livros da Fundação de Serralves e a cozinha Eletrolux.



A novidade desta edição é que os clientes do The Presidential vão agora usufruir de toda a linha do Douro, numa viagem que parte de São Bento com destino à magnifica Quinta do Vesúvio- uma das mais emblemáticas e exclusivas quintas do Douro, onde terá lugar uma prova de vinhos do Porto da Grahams. Ao voltarem a embarcar, os convidados terão à sua

espera várias surpresas, entre elas uma carruagem-bar com música ao vivo e uma carruagem salão de chá, para a sua viagem de volta ao Porto.