A nova produção da Netflix, The Crown, revela a história da Rainha Isabel II recém-casada aos 25 anos de idade, quando confrontada com a perspetiva de liderar a monarquia mais famosa do mundo ao mesmo tempo que fortalece uma relação como lendário primeiro-ministro, Sir Winston Churchill. Com o envelhecimento, Winston Churchill enfrenta adversários políticos que o querem afastar da governação e a jovem Rainha Isabel II terá que decidir de que lado está a sua lealdade.



Esta série revela o percurso privado da vida da Rainha, e a sua franqueza ousada. É um convite a espreitar o cobiçado mundo do poder e dos privilégios, atrás das portas fechadas de Westminster e do Palácio de Buckingham. The Crown reúne uma equipa de luxo com o guionista Peter Morgan (A Rainha, Frost/Nixon), o realizador Stephen Daldry (Billy Elliot, As Horas) e o produtor Andy Harries (A Rainha). Baseada na premiada peça de teatro, The Audience, a série The Crown narra o início do reinado da Rainha Isabel II, revelando as intrigas, os romances, bem como as rivalidades políticas e pessoais, nos bastidores dos grandes eventos que formaram a segunda metade do século XX.

A série tem como principais atores Claire Foy no papel da Rainha Isabel II, Matt Smith como o príncipe Filipe, John Lithgow como Sir Winston Churchill, Victoria Hamilton como a Rainha-Mãe, Jared Harris como o Rei Jorge VI, Vanessa Kirby como a princesa Margarida e Dame Eileen Atkins como a Rainha Mary, entre outros.