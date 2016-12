pub

O ator Bruce Willis está a vender a sua quinta situada em Sun Valley, nos arredores de Hailey (Idaho). A Engel & Völkers é responsável pela venda da propriedade, que está no mercado pelo preço de 6,5 milhões de dólares (cerca de 5,8 milhões de euros).

Bruce Willis, que brilhou em sucessos como Armageddon, O Sexto Sentido e Die Hard, mudou-se com a família para Sun Valley em 1988, logo após o grande êxito de Die Hard, em busca de uma casa «onde pudessem estar longe de tudo».

A mansão, com aproximadamente 780 m2, tem seis quartos, seis casas de banho completas e uma de serviço, quatro lareiras, ginásio e acabamentos de luxo. No exterior de jardins amplos, a piscina encontra-se integrada numa rocha com uma parede de pedra e cascatas. Os cerca de 9,45 hectares de terreno têm como paisagem a beleza natural de Sun Valley, fazendo fronteira com um lago. Este enquadramento proporciona à casa uma grande privacidade.

Sun Valley é uma região de montanhas com bastantes atividades recreativas para oferecer, entre as quais um dos melhores resorts de esqui do mundo, além de zonas de caminhadas, equitação, golfe e ténis.

Figuras públicas de todo o mundo têm escolhido esta região para fazer férias, desfrutar do campo e fugir do bulício das grandes cidades. Na lista de celebridades, além de Bruce Willis, encontram-se também Oprah Winfrey, Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks, Justin Timberlake e Clint Eastwood que, além de ser proprietário de longa data, filmou ali o western Pale Rider (1985, em português O Justiceiro Solitário).

A paixão das estrelas por esta região já tem mais de cinquenta anos – Clark Gable, Errol Flynn e Marilyn Monroe também passavam férias ali. Ernest Hemingway foi outro grande apreciador da beleza de Sun Valley, onde passava os verões e onde escreveu o seu clássico Por quem os Sinos Dobram (1940). É ali que o escritor se encontra sepultado.