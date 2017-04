São as grandes estrelas dos filmes de ficção científica do momento e arrebataram os papéis de protagonistas. Quem são elas e qual é o seu superpoder?

Ann Miller em On The Town (1949)

Ao pensarmos na palavra cientista, já não imaginamos apenas um homem de bata, com barba e com óculos. Imaginamos também a alternativa igual (igual, leia-se ao nível da igualdade de género): uma supermulher com poderes incríveis, capaz de mudar o mundo. Cada vez mais ativas, as mulheres inspiraram a indústria cinematográfica e tornaram-se protagonistas dos papéis de ficção científica no elenco do grande ecrã.





Hollywood trocou as voltas e os papéis às personagens centrais nas produções de ficção científica. Nos últimos anos assistimos a uma liderança ascendente no que respeita à presença principal das mulheres nos filmes deste género, outrora associados ao imaginário masculino.





Mas recuamos a 1949, quando Ann Miller entra na personagem da antropóloga Clare Huddesen, no musical On the Town. Apesar de ser um musical, quebrou barreiras na primeira abordagem ao tema. Na viragem no século, em 1999, um dos filmes da saga 007, O Mundo não É o Bastante, elege para personagem de singular bond girl Denise Richards, no papel de Christmas Jones, uma especialista em física atómica que ajuda a desmantelar armamento nuclear da antiga União Soviética . Em 2009, por exemplo, vemos lado a lado os engenheiros genéticos Clive Nicoli (Adrien Brody) e Elsa Kast (Sarah Polley) no filme de ficção científica Splice e, em 2011, Kate Winslet assume um papel determinante de epidemiologista, como Erin Mears, no filme de Steven Soderbergh, Contágio.





Mais recentemente destacou-se o filme Elementos Secretos (2016), com as atrizes Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monae (que venceram o prémio de "desempenho excecional de elenco num filme" atribuído pelo Sindicato de Atores - Screen Actors Guild Awards). Realizado por Theodore Melfi, conta a história (verdadeira) de três mulheres matemáticas afro-americanas cujos cálculos ajudaram a NASA a levar os primeiros homens ao espaço. Também o filme A Chegada (2016) elegeu como protagonista a atriz Amy Adams, que interpreta uma linguista capaz de desvendar códigos de alienígenas que pousam em doze sítios na Terra de forma misteriosa. Passengers (2016), com Jennifer Lawrence no papel de Aurora, uma agente espacial que enfrenta o dilema de encontrar uma forma para regressar à Terra, ao lado de Kim Preston (Chris Pratt), é outro exemplo.





Agora, e acabado de chegar às salas de cinema portuguesas, o filme Agente do Futuro coloca Scarlett Johansson na personagem de Major, uma ex-humana tecnologicamente modificada que luta para deter os mais perigosos criminosos e extremistas.