O supermercado da Sonae abre no dia 7 de Dezembro, em Lisboa, mas abrirão mais lojas ao longo do próximo ano.

O primeiro supermercado Go Natural abre ao público dia 7 de dezembro, na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa.O novo espaço inclui um supermercado e um restaurante. Este novo conceito, fruto da parceria entre a Go Natural e a Sonae MC, vem responder ao crescente interesse por alimentação saudável, oferecendo uma ampla variedade de produtos com elevada qualidade, simplicidade e transparência na comunicação, serviço qualificado e preços acessíveis.

No supermercado, os clientes encontram um leque alargado de produtos saudáveis, biológicos e dietéticos, alimentos adequados a pessoas com restrições e intolerâncias alimentares, bem como suplementos, vitaminas e nutrição desportiva, com uma proposta de gama alargada e com a ambição de oferecer o melhor preço do mercado.





No restaurante Go Natural, que faz também parte deste novo espaço, é possível encontrar uma oferta de sumos funcionais, sopas, saladas (low carb e other grains), massas, sushi, para além de pratos quentes e um salad bar que permite criar a sua própria salada. Disponibiliza também uma oferta go break com menus de cafetaria para pequeno-almoço e lanche. De entre as várias novidades, destaca-se a seleção de mais de 50 ingredientes biológicos e novas embalagens biodegradáveis.