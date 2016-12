A Macarroba é um ótimo substituto do café para qualquer hora do dia, uma mistura exclusiva Iswari composta por farinha de alfarroba, maca, lucuma e canela. Pode ser usada também na confeção de bolos, doces, bolas energéticas e queques. É benéfica para os ossos e articulações, emagrecimento, hormonas e sistema nervoso, função intestinal, equilíbrio do sistema cardiovascular e circulatório.

A Iswari Super Green Protein combina as proteínas vegetais (cânhamo, arroz e ervilha), incluindo ainda superalimentos verdes como a spirulina e a clorela. A matcha enriquece esta mistura sendo uma excelente fonte de vitamina C, magnésio e proteínas que, em conjunto com o binómio spirulina/clorela, são responsáveis pela desintoxicação do nosso organismo e consequente reposição de minerais e vitaminas. Entre elas destaca-se a vitamina B12, o ferro, a vitamina e as proteínas. Adequado para desportistas, vegetarianos/veganos, regimes de controlo de peso e diminuição de apetite e para todos que pretendem substituir a proteína de origem animal.