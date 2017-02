pub

A Disney tem previsto um parque temático relativo à trilogia Star Wars. Em 2015 esse anúncio já havia sido feito, mas agora divulgaram a previsão exata da abertura do parque, bem como algumas imagens gráficas do mesmo.



O parque já está a ser construído e deverá fazer parte do Walt Disney World de Orlando (EUA). 2019 é o ano previsto para a abertura de portas, o mesmo ano do último episódio da saga Skywalker - Star Wars Episode IX.



A construção do parque arrancou em abril do ano passado. Quanto às diversões disponíveis, muito pouco ainda se sabe. De acordo com Bob Iger, CEO da Disney, os visitantes terão oportunidade de pilotar uma das naves mais rápidas da galáxia, assim como poderão entrar a bordo de uma replica do famoso Millenium Falcon.