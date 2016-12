Spa do The Yeatman premiado no Wellness Travel Awards 2016

O hotel vínico de luxo The Yeatman, no Porto, apresenta a mais recente novidade da Caudalie em cuidados faciais: Facial Resveratrol Lift, um tratamento inovador de efeito anti-idade e refirmante, que permite uma definição dos contornos faciais para uma pele mais jovem e luminosa. Agem diretamente sobre o tônus muscular para fornecer um ritual facial supremo, com resultados visíveis. Adília Oliveira, diretora do Spa, explica que o tratamento "promove a produção natural de colagénio e elastina na pele, proporcionando um efeito refirmante e de luminosidade, que ajuda a atenuar os efeitos do tempo."

O tratamento inclui acesso à área de bem-estar do Spa, que inclui Banho Romano, Banho Turco, Sauna e um Duche Experiencial, tendo a duração de 50 minutos e o custo de 105€. A marcação está sujeita a disponibilidade.