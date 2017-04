Depois da moda do juicing, é a vez do souping. Conheça os benefícios da alimentação feita à base de sopas, ideal para desintoxicar o corpo.

Conseguir o corpo ideal pode não ser tarefa fácil, mas existem algumas alternativas que nos podem ajudar nesta missão. Se nos dias quentes de verão a melhor alternativa será o juicing – alimentação à base de sumos naturais feitos com frutas, vegetais e sementes – para os dias frios a alternativa dá pelo nome de souping.





A diferença entre o juicing e o souping está na forma como os ingredientes são preparados, uma vez que a base continuam a ser as frutas e os legumes. Os meses mais frios pedem calor e conforto, por isso beber um sumo às refeições pode não ser o mais apetecível. O plano de desintoxicação à base de sopas é ideal para esta altura do ano: o corpo gasta mais energia para se aquecer e, assim sendo, precisa de uma alimentação mais rica.