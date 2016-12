pub

Já é Natal na Disneyland® Paris! De 11 de novembro de 2016 a 8 de janeiro de 2017, a Disneyland® Paris transforma-se com a chegada do Natal, sem dúvida um dos momentos mais mágicos do ano. Durante dois meses, os convidados podem mergulhar numa celebração única de mãos dadas com as Personagens Disney.





Disney’s Christmas Parade

Os visitantes poderão desfrutar do grande desfile de Natal que percorre o Parque Disneyland® duas vezes por dia. Mais de 40 artistas e 20 Personagens Disney como o Mickey, a Minnie ou a Margarida entre outros, juntam-se para celebrar a chegada da época mais aguardada do ano da forma mais festiva possível. Este ano, com duas novas carruagens, "A Fábrica dos Brinquedos", onde Os Três Porquinhos estão muito atarefados a preparar os brinquedos que as crianças irão receber no dia de Natal; e "Diversão na neve", onde o Max e o Pluto se divertem à grande com os seus amigos bonecos de neve.





A cerimónia de iluminação da Árvore de Natal

Um dos momentos mais mágicos da temporada natalícia da Disneyland® Paris é a cerimónia de iluminação da Árvore de Natal. As luzes da grande Árvore de Natal de 24 metros de altura que preside a Town Square dão passagem ao acender das grinaldas da Main Street U.S.A.®, terminando com as deslumbrantes luzes que iluminam o icónico Castelo da Bela Adormecida. O Mickey, a Minnie e o Pai Natal conduzem este inesquecível momento acompanhados das mais conhecidas músicas de Natal.





Frozen Sing-Along

A Elsa e a Anna voltam a congelar o Chaparral Theatre da Frontierland com "Frozen Sing-along". Os fãs do grande êxito de animação Frozen podem cantar as canções mais conhecidas do filme juntamente com o Kristoff, o Olaf, os habitantes de Arendelle e claro, as famosas irmãs.





Uma celebração com os Príncipes e Princesas Disney

Os oito casais reais de Príncipes e Princesas Disney celebram a chegada desta época do ano com um grande baile em frente ao Castelo da Bela Adormecida, no Castle Stage.





Vaiana, uma nova heroína chega à Disneyland® Paris

Uma nova heroína chega este Natal à Disneyland® Paris. Vaiana é a protagonista do novo filme de animação da Disney, que chega aos cinemas a 24 de novembro e que narra uma história repleta de lendas, tradições e magia.

Uma decoração espetacular e um encontro inesquecível

A grande Árvore de Natal de 24 metros de altura, os milhares de luzes nas fachadas da Main Street U.S.A. ou os divertidos bonecos de neve à frente do Castelo da Bela Adormecida fazem com que os convidados sintam a magia do Natal desde o primeiro momento em que entram no Parque. Para rematar, os mais pequenos da família podem desfrutar de um encontro único com o Pai Natal na Fantasyland até 24 de dezembro inclusive.

Um final de dia digno de conto de fadas

O espetáculo noturno "Disney Dreams®! of Christmas" é o desfecho ideal para um dia perfeito. Olaf, o simpático boneco de neve de Frozen, está encarregue de conduzir este espetáculo no qual não faltam fontes de água, projeções, luzes, efeitos especiais e fogo-de-artifício. Os convidados podem celebrar com a melhor música as diferentes tradições natalícias vividas pelo mundo fora, e como não podia deixar de ser, entoar a emblemática canção "Let It Go".