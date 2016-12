pub

A Huawei Portugal, em conjunto com a atriz Sofia Ribeiro, leva a cabo uma iniciativa de cariz solidário, esta quinta-feira, entre as 18h00 e as 20h00, na loja da Huawei no Centro Comercial Colombo.

Inserida nas atividades de Responsabilidade Social da Huawei, esta iniciativa pretende angariar fundos para a UNICEF. Para esta ação, a Huawei conta com a presença da atriz Sofia Ribeiro na loja Huawei no Centro Comercial Colombo em Lisboa por duas horas, sendo que o valor dos equipamentos vendidos em loja durante a sua visita reverterá, na íntegra, a favor da UNICEF.

Este é o momento ideal para os consumidores que ainda não efetuaram as suas compras de Natal, já que estarão, ao mesmo tempo, a contribuir para uma causa nobre e a elevar os valores associados a esta época festiva: a partilha e a entreajuda.

A marca compromete-se, ainda, a garantir a doação do valor de pelo menos1.500€ à UNICEF, independentemente do valor das vendas efetuadas durante a visita. A Huawei apela, assim, a todos os consumidores a juntarem-se à marca e a Sofia Ribeiro, levando o espírito solidário a todos.