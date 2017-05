pub

Sofia Coppola venceu o prémio de Melhor Realizadora, com o filme The Beguiled. A realizadora tornou-se assim a segunda mulher na história a arrecadar este galardão.

A primeira e última vez que isso tinha acontecido foi em 1961, com Yuliva Solntseva a receber o mesmo prémio pelo filme The Story of the Flaming Years. Este recupera a discussão sobre o tema da desigualdade de género que ainda existe no mundo do Cinema.

De entre os 19 filmes que este ano estiveram a concurso no Festival de Cannes, apenas três são protagonizados por mulheres. Diane Kruger ou Nicole Kidman são outros dos nomes a fazer parte dos vencedores deste ano, ao lado de nomes como Joaquin Phoenix ou Ruben Östlund.

Também um filme português venceu um prémio este ano em Cannes. O realizador Pedro Pinho venceu o troféu atribuído pela crítica internacional, pelo filme A Fábrica de Nada. O filme, interpretado por atores e não atores, segue a vida de um grupo de operários que tentam segurar os postos de trabalho, através de uma solução de autogestão coletiva, e evitar, assim, o encerramento de uma fábrica.

Conheça aqui todos os vencedores desta 70.ª edição do Festival de Cinema de Cannes:

Palma de Ouro: The square, de Ruben Östlund

Grande Prémio do Júri: 120 battements par minute, de Robin Campillo

Prémio do Júri: Loveless, de Andrey Zvyagintsev

Melhor Realização: Sofia Coppola, por The Beguiled

Melhor Ator: Joaquin Phoenix, por You were never really here

Melhor Atriz: Diane Kruger, por Aus Dem Nights (In the fade)

Melhor Argumento: ex aequo para Yorgos Lanthimos y Efthimis Filippou, por The killing of a sacred deer, e para Lynne Ramsay, por You were never really here

Melhor Filme da Semana da Crítica: Makala, de Emmanuel Gras

Prémio Câmara de Ouro: Jeune femme, de Léonor Serraille

Prémio Realizador FIPRESCI da crítica: A Fábrica de Nada, de Pedro Pinho

Melhor Filme de Un Certain Regard: Lerd (A Man of Integrity), de Mohammad Rasoulof

Melhor Curta-metragem: Xiao Cheng Er Yue, de Qiu Yang

Prémio 70.º Aniversário: Nicole Kidman











Ângela Mata