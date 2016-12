pub

Snatched, uma comédia Americana, conta a história de Emily, uma mulher de 30 anos com um feitio único que acaba de sofrer uma desilusão amorosa. Convence a mãe, uma mulher super cautelosa, a passar umas férias no Equador. À procura de aventuras, as duas acabam por ser sequestradas, fazendo com que a aliança entre a filha e a mãe se desenvolva de uma forma extraordinária. Com uma produção de 20th Century Fox e realização de Jonathan Levine este filme conta com a participação de atores como Amy Schumer, Goldie Hawn, Joan Cusack, Ike Barinholtz, Wanda Sykes e Christopher Meloni.

O filme estreia em Portugal em Maio de 2017, não perca.

