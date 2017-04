pub

Carpaccio, caprese, burrata, minestrone, mozzarella di Bufala DOP, prosciutto de Parma, focaccia, spaguetti, gnochi, risotto, pizza, pannacotta, tiramisù. Palavras que nos enchem o ouvido e a boca. Sabores que nos reconfortam o estômago. Há poucos que o conseguem fazer, de maneira tão sublime, como na gastronomia italiana. E a portuguesa, pois claro, ou não fosse esta a cozinha do nosso coração. Vamos imaginar que as duas se unem, em pratos de autor. E melhor ainda, que o melhor dos dois mundos não está apenas representado nas nacionalidades, mas também nos elementos. Neste caso, terra e mar.





Deixemo-nos de imaginações. É assim que se desenha o conceito do Il Mercato, restaurante do Penha Longa Resort, em Sintra, onde de manhã funciona o buffet de pequeno-almoço, agora remodelado. Mas as novidades não se ficam por aqui. O espaço foi alargado e recebeu paredes de vidro para realçar a vista envolvente, inspirando não só os visitantes como o criador do novo menu, Paulo Pedro. Depois de ter estado na Fortaleza do Guincho, é ele quem comanda agora as rédeas deste projeto, trazendo as influências da infância passada na Margem Sul e de uma cozinha que se sabe reinventar.





Percebemo-lo logo a partir das duas entradas incluídas na degustação: ravioli de camarão com cogumelos shiitake e molho de aves (€25) e carpaccio de vieiras com polenta branca e ruibarbo (€19). Seguiram-se os pratos principais, onde o casamento Itália-Portugal continua a saltar à vista (e ao paladar) com um muito elogiado risotto de caldeirada (€25) e um robalo acompanhado por orzo, couve-flor e molho de vitela (€27). Houve ainda espaço para uma sobremesa preparada por Diogo Lopes, o chef pasteleiro que já nos havia conquistado com a frescura das suas receitas doces no Midori. Desta vez, a refeição terminou com uma panacotta de tomilho, limão e café com gelado de cassis e framboesas frescas (€8).

Il Mercato Penha Longa Resort, Estrada da Lagoa Azul, Sintra. Das 19h às 23h. Aberto apenas ao jantar. Encerra às quintas e sextas-feiras. Reservas: 21 924 90 11. Preço médio: €30.