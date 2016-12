Os temas que os Guerrilla Dining da Silver Spoon trazem até Portugal são sempre surpreendentes: Addiction, Dirty Fashion ou Under the Sea são alguns dos motes de jantares passados. No próximo mês de novembro, quem se senta à mesa são os FILHOS DO CAPITALISMO.

Disputar 40 casas espalhadas por 4 margens de tabuleiro. Os amigos em jogo tornam-se adversários consumidos pela competição. Os dados rolam, adquirem-se ruas, cores, constroem-se casas e hotéis. Os dados rolam: vá para a cadeia! Paga, joga, avança casas. Sempre que se dá a volta ao tabuleiro a pilha de dinheiro aumenta.O tema do próximo Guerrilla Dining da Silver Spoon é Filhos do Capitalismo, onde o tão famoso Monopólio é transportado para a realidade e das noites de pajama passadas dentro de casa, os jogadores saem para a rua e encaram o tabuleiro na mesa de jantar. Quem está preparado para negociar, vender, construir, atirar os dados?A Silver.Spoon, em parceria com o Four Seasons Hotel Ritz Lisbon e o seu Chef Executivo Pascal Meynard, preparam, mais uma vez, uma noite inesquecível. Da mesma forma que no mundo capitalista e empresarial, o sexo masculino domina os cargos de poder, também nas cozinhas a maioria dos chefs é homem. Este ano, para contrariar esse paradigma, a Silver Spoon aposta em Aija Pedersen, uma chef letã, formada em filologia e que, ao não conseguir encontrar emprego na sua área quando se mudou para a Dinamarca, aceitou o primeiro trabalho que lhe foi proposto: lavar louça num restaurante. A partir daí – e com muito esforço e resiliência, Ajja tornou-se chef e acabou por passar por grandes restaurantes como: Sortebro Kro, Grønbech & Churchill, Almanak e NaCl.DATA 16 – 19 novembro 2016HORA 19.30 – 23.30(19.30 – 20.15 welcome)LOCAL Revelado 24 horas antesPREÇO 100€RESERVAS https://www.rsvp-popup.com/events/children-of-capitalism-silver-spoon-lx INSCRIÇÕES Guerilla Dining é só para membros. Para se inscrever visite: http://www.silverspooncph.com/become-a-member.html

DÚVIDAS info@silverspooncph.com

