Segundo declarações de Sarah Jessica Parker, a série pode mesmo voltar com o mesmo elenco.

Sex & The City pode voltar!

Uma das séries preferidas da última década, Sex & The City, pode voltar, segundo uma entrevista da protagonista Sarah Jessica Parker à Press Association. Segundo a mesma, as colegas de elenco Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon também foram desafiadas para um possível regresso da série, ou até mesmo em forma de filme. "Pelo que sei nenhuma de nós diria que não. Não sei se será uma série ou um filme (...) há sempre uma possibilidade, com certeza" confessa ao mesmo meio. Aguardamos, assim, ou por uma sétima temporada da série ou pelo terceiro filme.