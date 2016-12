Dividido em três capítulos, "Os Básicos da Cozinha Vegana" apresenta receitas para pequenos-almoços e snacks, receitas para todo o ano, porque uma alimentação saudável e equilibrada pressupõe conhecer e usufruir dos alimentos que cada estação nos traz. Para os pequenos-almoços, Maria dá sugestões como Granola, Papas de Aveia, Tapioca, Tofu Mexido e, ainda, uma seção dedicada a "Para Barrar no Pão", porque a vida não é só feita de pão com manteiga. Entrevistámos a autora para saber mais acerca do conceito central do livro: o veganismo.

Sempre gostei de cozinhar, sobretudo para os outros, porque é um acto de partilha, de inspiração e de criatividade. Quando me tornei vegana e comecei a cozinhar para mim não só descobri que pode ser ainda mais criativo como é muito fácil, prático e saboroso! Quando temos uma despensa recheada e bons legumes e frutas da estação é uma inspiração usá-los, juntá-los e potenciar os seus sabores. E o que comemos reflecte-se em nós e no que somos. Quando nos nutrimos, quando temos o corpo que queremos, quando nos sentimos bem alimentados e não desconfortáveis, enfartados, doentes, estamos bem e felizes,

E como se traduziu, posteriormente, no The Love Food?

Primeiro veio o blog, em 2010, onde quis partilhar como uma alimentação vegana era fácil e saborosa. Depois fui estudar, estagiar e ler sobre a área, e criei a empresa The Love Food, que produz comida e pastelaria saudável, vegana e deliciosa por encomenda e para revenda. Não existem grandes opções no mercado para quem quer ser saudável e guloso, é aí que nós entramos em cena. Porque não bastava partilhar, era preciso que essa facilidade fosse materializada.

Quais são as bases do conceito vegan?



É viver com consciência, respeito, saúde e ética.

A longo prazo, que benefícios em termos de saúde pode esperar alguém que adopte esta alimentação na integra ?



Os benefícios são notórios a curto prazo. Costumo dizer, mesmo aos mais acérrimos defensores da carne, "experimenta durante um mês". Não se volta atrás. Mais energia, boa disposição, menos "cravings"… são inúmeras as vantagens! O corpo reage quase imediatamente e agradece.

Quais são as ideias principais do novo livro ‘Os básicos da cozinha vegana’?

O livro foi feito para ser mesmo útil! Os principais mitos são refutados, todas as histórias que nos contam de que "é mais caro", "são só fundamentalistas", "tens de ir ao médico todos os meses", etc. Temos uma lista do que devemos ter na despensa e imensas receitas práticas e descomplicadas. Praticamente todas as receitas têm dicas com outras receitas para reutilizar as sobras, porque é possível fazer manjares só com sobras e reduzir o desperdício. Também refiro a importância de comer local e da estação, fundamental para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio da natureza e para a economia local. Proponho uma alimentação natural, descomplicada, que não é matemática no sentido de termos de andar a contar calorias e doses diárias recomendadas. Proponho vivermos o mais longe possível de produtos processados e refinados, assim como de alimentos tratados com pesticidas e outros químicos nocivos para a saúde e para a terra. No fundo é voltar às bases. Era com esses básicos que os nossos antepassados, super saudáveis, viviam e que, entretanto, se perderam, o que teve um impacto enorme para a saúde das pessoas, dos animais e do planeta.



"Os Básicos da Cozinha Vegana" encontra-se à venda nas livrarias Fnac, Bertrand, ou grandes superfícies, por 16,50€.



Por Rita Silva Avelar