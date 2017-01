Wine tasting na Essência do Vinho | Esta é a oportunidade para desfrutar das melhores castas nacionais (e beneficiar dos seus efeitos afrodisíacos). O Essência do Vinho decorre de 23 a 26 de fevereiro, no Palácio da Bolsa, no Porto.

Ligado à Culturgest, o festival Rescaldo volta a ocupar, além do Pequeno Auditório da Fundação, o seu espaço de garagem. Mas a novidade desta edição são os concertos que decorrerão no Panteão Nacional. De 10 a 18 de Fevereiro, estes três espaços passarão nomes emergentes em Portugal como o pianista Marco Franco (até à data reconhecido pelo seu trabalho como baterista), o dinamarquês Paal Nilssen-Love ou o guitarrista e compositor Bruno Pernadas . O bilhete é de €6 (preço único) e o horário é sempre às 21h30.





Fazer um piquenique e passear pela Herdade do Amarelo





A Herdade do Amarelo Natura & Spa fica na zona litoral do Alentejo, e oferece direto a trilhos e paisagens encantadoras. A herdade possui um programa de piquenique, com cestos que incluem produtos regionais e da herdade. Este é geralmente preparado para 2 pessoas e tem um custo de €35. Para saber mais clique aqui

Andar a Cavalo junto à ilha do Pessegueiro





Um dos programas da Herdade do Pessegueiro é um passeio a cavalo, indicado tanto para quem já tenha andado ou para quem experimenta pela primeira vez. Com a duração de uma hora, o passeio tem a Ilha do Pessegueiro como pano de fundo, e custa €30. Para mais informações, siga o link

Realizar um Workshop de Japaneese Paper Marbling — Suminagashi





Sim, leu bem. É uma técnica japonesa de pintura com padrões aquosos e que pode ser útil se está a pensar renovar alguns objetos em particular em casa, ou simplesmente pretende aprender algo de novo. Um workshop que promete três divertidas horas de aprendizagem com a especialista Julie Sysser Bak-Christensen (@marblematter) e que custa €60 por pessoa. Mais sobre o evento, a decorrer no dia 25 de Fevereiro, aqui

Fazer uma aula de cozinha





A Taste of Lisboa Food Tours organiza workshops que aprofundam os sabores e paladares portugueses. A Aula de Cozinha é uma experiência 2-em-1, já que quem participa aprende a confeccionar vários pratos ao longo de três horas e meia, seguindo –se depois o jantar. Custa €70 (por pessoa), realiza-se uma dia 14 às 18h30 e pode inscrever-se aqui

Ir ao Oceanário de Lisboa ver "Florestas Submersas"





De certeza que já leu sobre a famosa exposição "Florestas Submersas by Takashi Amano", mas já a viu? Trata-se do maior nature aquarium do mundo alguma vez criado pelo artista, tem 46 espécies de plantas aquáticas e 40 espécies de peixes tropicais de água doce. O preço da entrada para a exposição temporária + exposição permanente varia de €11 a €17. Consulte aqui

Wine tasting na Essência do Vinho

Esta é a oportunidade para desfrutar das melhores castas nacionais (e beneficiar dos seus efeitos afrodisíacos). O Essência do Vinho decorre de 23 a 26 de fevereiro, no Palácio da Bolsa, no Porto. Durante o festival decorrem workshops, provas, harmonizações e por dia a entrada (no dia) custa €25 por pessoa. Pode adquiri-los antes, aqui , com €5 de desconto.



Por Rita Silva Avelar