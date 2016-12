pub

Os dois sabores que a Santini lança para celebrar as festas de Dezembro ainda não estão disponíveis, mas o primeiro passa a estar ainda esta semana.



A edição limitada "Natal" é lançada já este domingo, dia 19, e mistura sabores muito típicos do Natal português: ovo doce com amêndoas, pinhões e frutas cristalizadas.



O gelado de Ano Novo, "Espumante com Amora", chega às lojas a 30 de dezembro e é perfeito para quem evita a lactose e o glúten mas não dispensa um gelado cheio de sabor.



Há ainda quatro novos sabores deste Inverno, a descobrir nas imagens na nossa galeria, acima.