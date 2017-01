O músico convidou as Golden Slumbers para uma colaboração especial, a pensar no Festival da Canção 2017.

O artista Samuel Úria compôs um tema original para a edição do Festival da Canção 2017, e convidou as vozes de Golden Slumbers, as irmãs Catarina e Margarida Falcão, para se juntarem ao tema. Os artistas conheceram-se quando a dupla interpretou o original de Úria "É preciso que eu diminua" na rubrica No Ar, da Antena3.





"O desejo de ter outra pessoa a cantar foi imediato quando me estenderam o convite. Não tenho qualquer problema em assumir a voz nas minhas canções, mas aqui o desejo não foi de assumir, foi de potenciar. Projetei logo uma canção que fosse tipicamente minha, mas que viesse num invólucro menos característico porque, sem falsas modéstias, creio que isso alarga o alcance da canção" confessa Samuel Úria, em entrevista à RTP.