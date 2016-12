pub

A Samsung Portugal é já presença habitual na ModaLisboa. Para a presente edição, a Samsung criou, em parceria com a designer de interiores Ana Cristina Antunes , o conceito MySerif TV (Minha Serif TV) – uma representação gráfica do ambiente duma sala de estar, com o papel principal pertencente à Serif TV , a nova aposta da marca Samsung no segmento premium (gama alta) de TV.

O espaço MySerif TV, assinado pela Ana Antunes, é uma extensão da visão da designer para uma sala de estar requintada e com bom gosto. Este novo conceito de Televisão encaixa em múltiplas posições, fundindo-se com a própria mobília existente e adaptando-se a diferentes ambientes.

"A Serif TV foi uma inspiração pela forma como desafia o paradigma dos produtos tecnológicos nas nossas casas. Além disso, é também de realçar a forma como esta se integra em diversas posições possíveis, isto graças ao seu design concebido para fazer a diferença no local onde estiver,", afirma Ana Cristina Antunes. "A parceria com a Samsung faz todo o sentido, tendo em conta que partilhamos os mesmos valores e objectivos – trabalhar sempre para melhorar, tentar sempre alcançar o melhor serviço possível para os nossos clientes e conseguir fundir diversas disciplinas para alcançarmos um produto disruptivo e diferenciador".

Serif TV, uma nova forma de se olhar para a televisão

A Serif TV da Samsung desafia a forma como habitualmente vemos a televisão e percecionamos a interação que tem com o ambiente que a rodeia. Esta colaboração entre a premiada dupla de designers parisienses, Ronan & Erwan Bouroullec, e a reconhecida marca Samsung, vem esbater a fronteira que separa o design da tecnologia.

Esta apresenta uma rotura com o design de painel fino das televisões de hoje. A forma da TV pode ser definida, por um lado, pelo seu perfil lateral, o qual espelha a silhueta de um "I" maiúsculo, e, por outro lado, apresenta detalhes serif tipográficos para a criação de suportes do chão, permitindo ainda a formação de uma pequena prateleira no topo da TV.

Vista de frente, a Serif TV é definida por uma moldura única, uma cor e uma forma. Os modelos Serif TV e Serif TV Medium são disponibilizados com suporte com quarto "pernas" tubulares amovíveis, o que permite que fique suportada a partir do chão.

Tanto estes modelos, assim como o modelo Mini, incluem uma base especial que funciona como um apoio quando colocada em cima de uma peça de mobiliário, sendo que oferece ainda um painel traseiro coberto por tecido, o qual esconde as ligações, criando um acabamento elegante a partir de qualquer ângulo.

Pedro Baptista, CE Marketing Head da Samsung Portugal , esclarece que "A Serif TV é um produto premium (gama alta), destacando-se pelo seu design e pela assinatura dos irmãos Bouroullec. Nesse sentido, distancia-se das restantes propostas da Samsung, apresentando elementos estéticos completamente disruptivos". Para além disso, sublinha ainda "a intenção da Samsung em chegar com este produto a todos os que procuram uma solução de TV que esteja mais focada no aspecto visual e estético do lar. Não esquecendo, claro, que é também um produto com a tecnologia de topo da Samsung, pelo que a junção destes dois elementos permite-nos ter confiança que estamos perante um produto que se pode destacar em qualquer mercado".