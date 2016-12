pub

Situadas nos Clérigos e na Avenida da Liberdade, duas das zonas mais premium e privilegiadas destas cidades portuguesas, pretendem proporcionar aos consumidores uma experiência de requinte e sofisticação, disponibilizando gamas diferenciadas e um atendimento personalizado.

O projeto das novas boutiques Samsonite é da responsabilidade do gabinete de Arquitetos RAAD do Porto, pela mão do arquiteto Rodrigo Abreu. Cada espaço conta com cerca de 100m2, destacando-se pelo design inovador, que conjuga os traços históricos dos espaços com um toque de modernidade através da utilização de materiais nobres.

"É com grande satisfação que inauguramos dois espaços tão importantes para a Samsonite. Era uma vontade que tínhamos há já algum tempo e que chegou na altura certa. Como marca líder mundial de malas de viagem, consideramos que faz todo o sentido marcar presença nos locais mais icónicos das duas cidades, juntamente com as marcas de renome nacionais e internacional" afirma Miguel Duarte, um dos Administradores da Modarte, empresa detentora da Samsonite em Portugal.